В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественника

Флагманский смартфон показал худшие результаты по сравнению с предшественником, уступив ему более чем 2,5 часа работы при средней нагрузке.

По данным издания, устройство при обычных сценариях использования — серфинге в интернете, общении в соцсетях, съёмке фото и видео, играх и звонках — не способно продержаться даже 10 часов без подзарядки.

Причиной называют слабую оптимизацию и высокое энергопотребление фирменного процессора Google Tensor G5.