Телефоны
Опубликовано 18 сентября 2025, 23:52
1 мин.

В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественника

Неприятно-неприятно...
Портал GSMArena опубликовал результаты тестирования автономности Google Pixel 10 Pro XL, и выводы оказались неутешительными.
В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественника
© GSMArena

Флагманский смартфон показал худшие результаты по сравнению с предшественником, уступив ему более чем 2,5 часа работы при средней нагрузке.

По данным издания, устройство при обычных сценариях использования — серфинге в интернете, общении в соцсетях, съёмке фото и видео, играх и звонках — не способно продержаться даже 10 часов без подзарядки.

Причиной называют слабую оптимизацию и высокое энергопотребление фирменного процессора Google Tensor G5.

В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественника
© GSMArena

В отдельных режимах показатели также разочаровали: в разговорном Pixel 10 Pro XL продержался 17 часов, в интернете — 11 часов, при просмотре видео — 13,5 часа, а игры разряжали смартфон всего за 5 часов.

На фоне конкурентов, новинка смотрится ещё хуже. Samsung Galaxy S25 Ultra демонстрирует до 5 часов больший запас автономности, а iPhone 16 Pro Max вдвое превосходит Pixel по времени работы.

Для Google это может стать серьёзным ударом по имиджу, учитывая премиальный статус устройства.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Pixel 10
,
#аккумулятор
,
#Google