В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественника

В GSMArena разочаровались в автономности Pixel 10 Pro XL — на 2,5 часа хуже предшественникаНеприятно-неприятно...
Флагманский смартфон показал худшие результаты по сравнению с предшественником, уступив ему более чем 2,5 часа работы при средней нагрузке.
По данным издания, устройство при обычных сценариях использования — серфинге в интернете, общении в соцсетях, съёмке фото и видео, играх и звонках — не способно продержаться даже 10 часов без подзарядки.
Причиной называют слабую оптимизацию и высокое энергопотребление фирменного процессора Google Tensor G5.
В отдельных режимах показатели также разочаровали: в разговорном Pixel 10 Pro XL продержался 17 часов, в интернете — 11 часов, при просмотре видео — 13,5 часа, а игры разряжали смартфон всего за 5 часов.
На фоне конкурентов, новинка смотрится ещё хуже. Samsung Galaxy S25 Ultra демонстрирует до 5 часов больший запас автономности, а iPhone 16 Pro Max вдвое превосходит Pixel по времени работы.
Для Google это может стать серьёзным ударом по имиджу, учитывая премиальный статус устройства.