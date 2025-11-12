В HONOR 500 появится функция записи трёхмерного видео

Визуально это будет выглядеть, будто картинка стремится за пределы экрана. Фань Фэй заявила, что это будет самый впечатляющий опыт работы с живыми фотографиями в истории компании. HONOR планирует использовать датчики глубины и передовые алгоритмы для объединения нескольких кадров в единую 3D-сцену.

Технология Live Effects призвана «изменить правила игры», так как технология должна обеспечить эффект восприятия видео, будто оно снято не камерой, а всё видит непосредственно человек. на камерой, а глазами челрека особенно для любителей TikTok.

Заявлено, что HONOR придаёт большое значение видео как основному способу самовыражения. Если функция окажется успешной, бренд сможет занять лидирующие позиции в области массового 3D-видео без необходимости использования смарт-очков или дополнительных спецэффектов.

Официальный анонс HONOR 500 состоится в ближайшее время.