В iFixit оценили идею упрощённого ремонта аккумулятора в iPhone

Сейчас батареи в айфонах обёрнуты в фольгу и приклеены к внутренней стороне смартфона. Предлагается заменить фольгу на металл и для лёгкого извлечения батареи из шасси гаджета подавать на элемент небольшой электрический разряд.

Насколько это поможет рядовому пользователю, остаётся неясным, — уточнений по этому поводу нет. При этом Кайл Винс, руководитель компании по ремонту электроники iFixit, присуждающей рейтинг за лёгкость обслуживания, считает, что большинство пользователей не смогут упрощённо обслуживать iPhone. По его мнению, пользователям всё равно придётся снимать переднюю панель гаджета и, как прежде, удалять винты и клей.

«Клей — это проклятие современных ремонтных мастерских, и любые процессы, которые помогут убрать клей, приветствуются», — отметил Винс. Идея замены аккумулятора путём подачи электрического разряда кажется эксперту реальной.

В The Information сообщили, что подвижки в сторону упрощения замены батареи в айфонах появились в силу требований ЕС о необходимости оснащения обслуживаемыми аккумуляторами всех продаваемых в Европе смартфонов.