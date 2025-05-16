В ИИ-смартфонах Tecno Camon 40 можно заказать голосом такси или еду в сервисах Яндекса

Ассистент Ella встроен в смартфон и активируется долгим нажатием кнопки One-Tap. После этого достаточно озвучить команду, например, «Закажи такси», чтобы открылось приложение Яндекс Go с уже подготовленным заказом, или «Построй маршрут» для запуска Яндекс Карт с оптимальным путем и информацией о пробках. Команда «Закажи еду» запускает Яндекс Еду с предложениями ресторанов и меню по запросу.

Все голосовые функции работают сразу после включения устройства, достаточно подключения к интернету. Смартфоны серии Camon 40 предлагают не только базовые ИИ-возможности, такие как генерация текстов и картинок, перевод разговоров и решение задач, но и глубоко интегрированы с популярными локальными сервисами, что упрощает повседневное использование.