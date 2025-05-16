Телефоны
Опубликовано 16 мая 2025, 18:30
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В ИИ-смартфонах Tecno Camon 40 можно заказать голосом такси или еду в сервисах Яндекса

Интеграция сервисов доступна без дополнительных приложений
Tecno представила новую серию смартфонов Camon 40, оснащенных собственной платформой искусственного интеллекта (ИИ) Tecno AI и интеграцией с сервисами Яндекс. Теперь российские пользователи могут с помощью голосового ассистента Ella вызывать такси, заказывать еду и прокладывать маршруты в Яндекс Картах без необходимости устанавливать дополнительные приложения или оформлять подписки.
В ИИ-смартфонах Tecno Camon 40 можно заказать голосом такси или еду в сервисах Яндекса

© Tecno

Ассистент Ella встроен в смартфон и активируется долгим нажатием кнопки One-Tap. После этого достаточно озвучить команду, например, «Закажи такси», чтобы открылось приложение Яндекс Go с уже подготовленным заказом, или «Построй маршрут» для запуска Яндекс Карт с оптимальным путем и информацией о пробках. Команда «Закажи еду» запускает Яндекс Еду с предложениями ресторанов и меню по запросу.

Все голосовые функции работают сразу после включения устройства, достаточно подключения к интернету. Смартфоны серии Camon 40 предлагают не только базовые ИИ-возможности, такие как генерация текстов и картинок, перевод разговоров и решение задач, но и глубоко интегрированы с популярными локальными сервисами, что упрощает повседневное использование.