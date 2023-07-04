В Индии начнут продавать 4G-телефон за 1000р

Компания предлагает жителям, которые до сих пор пользуются старыми 2G-устройствами, новые телефоны с поддержкой 4G всего за $12.

С 7 июля оператор планирует продать 1 млн таких телефонов. Кроме того, пользователи, приобретающие эти устройства, смогут воспользоваться выгодными тарифами.

В рамках программы будет предоставлен безлимитный звонки и 500 МБ трафика в день всего за $1,5/мес. Это на 30% дешевле, чем у конкурентов, а объём трафика в семь раз выше.

Новые телефоны, предлагаемые в рамках программы, являются кнопочными моделями, но с некоторыми полезными функциями, такими как поддержка JioPay, камерой, возможностью просмотра видео и языкового переводчика.