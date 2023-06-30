В Индии открылась «бронь» на Nothing Phone (2)

Впрочем, тот факт, что сама компания ещё не открыла предзаказы на устройство, не помешал Flipkart начать принимать так называемые «предварительные заказы» на эту модель уже сейчас.

На самом деле, это больше похоже на систему резервирования. Вы платите 2000 индийских рупий (сумма возвращаемая), чтобы «обеспечить заказ».

Затем, с 11 июля по 20 июля, вы сможете выбрать свою модификацию смартфона и оплатить оставшуюся сумму.

К слову, эти даты могут непрозрачно намекать на то, что релиз Nothing Phone (2) намечен уже на 21 июля 2023 года. Напомним, что более ранние утечки утверждают, что смартфон будет заметно дороже своего предшественника.