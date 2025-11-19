В Индии в продажу выйдет новый смартфон Moto G57 Power с батареей на 7000 мАч

В рекламных тизерах бренд сообщил, что Moto G57 Power дебютирует в Индии 24 ноября 2025 года. Устройство относится к серии G Power, которая известна большой ёмкостью аккумуляторов.

Известно, что смартфон работает на чипсете Snapdragon 6s 4-го поколения, оснащён ОЗУ на 8 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Moto G57 Power получил мощный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, обеспечивающий до 60 часов автономной работы. Дисплей оснащён высокой 6,72-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп и прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. На задней панели расположена 50 Мп основная камера Sony LYT600.

Телефон работает на базе Android 16, имеет пылевлагозащиту по стандарту IP64, долговечность военного класса, стереодинамики с настройкой Dolby Atmos и будет получать обновления системы безопасности в течение 3 лет.

Moto G57 Power будет доступен в нескольких цветовых вариантах: Pantone Regatta, Pantone Corsair и Pantone Fluidity. Цены на модель пока неизвестны.