В Индонезии Google Pixel попали под запрет сразу вслед за iPhone 16

В Индонезии Google Pixel попали под запрет сразу вслед за iPhone 16Google не выполнила требование по локализации устройств
Для получения разрешения на продажу Pixel Google обязана сделать так, чтобы устройства состояли на 40% из комплектующих, произведённых в Индонезии. Каких конкретно моделей это касается, неизвестно.
Для локализации смартфонов Google должна вкладывать определённые суммы в развитие экономики и технологий Индонезии или производить в стране компоненты либо закупать детали у местных поставщиков. Поскольку компания эти требования не выполнила, продавать смартфоны Pixel в Индонезии категорически нельзя.
Власти обещают тотально бороться с попытками продажи «гугловских» телефонов как в интернет-магазинах, так и у продавцов «на земле». Обнаруженные партии и даже отдельные смартфоны будут тут же деактивироваться, а пойманные продавцы понесут наказание. При этом ввозить в Индонезию смартфоны Pixel для личных нужд можно.
Власти страны запретили продажу Pixel почти сразу после запрета на продажу iPhone. Но, в отличие от Google, Apple выполнила вышеуказанные требования правительства и даже вложила средства в открытие четырёх академий для разработчиков ПО. Однако, по меркам властей Индонезии этого оказалось недостаточно.