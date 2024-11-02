Телефоны
Опубликовано 02 ноября 2024, 18:45
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В Индонезии Google Pixel попали под запрет сразу вслед за iPhone 16

Google не выполнила требование по локализации устройств
Власти Индонезии запретили продавать в стране смартфоны Google Pixel. Компания не выполнила принципиальное требование правительства — локализовать производство устройств как минимум на 40%.
В Индонезии Google Pixel попали под запрет сразу вслед за iPhone 16
© Samuel Angor / Unsplash

Для получения разрешения на продажу Pixel Google обязана сделать так, чтобы устройства состояли на 40% из комплектующих, произведённых в Индонезии. Каких конкретно моделей это касается, неизвестно.

Для локализации смартфонов Google должна вкладывать определённые суммы в развитие экономики и технологий Индонезии или производить в стране компоненты либо закупать детали у местных поставщиков. Поскольку компания эти требования не выполнила, продавать смартфоны Pixel в Индонезии категорически нельзя.

Власти обещают тотально бороться с попытками продажи «гугловских» телефонов как в интернет-магазинах, так и у продавцов «на земле». Обнаруженные партии и даже отдельные смартфоны будут тут же деактивироваться, а пойманные продавцы понесут наказание. При этом ввозить в Индонезию смартфоны Pixel для личных нужд можно.

Власти страны запретили продажу Pixel почти сразу после запрета на продажу iPhone. Но, в отличие от Google, Apple выполнила вышеуказанные требования правительства и даже вложила средства в открытие четырёх академий для разработчиков ПО. Однако, по меркам властей Индонезии этого оказалось недостаточно.

Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков
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