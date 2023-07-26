В iOS 17 может скоро появиться игровой режим

Ранее игровой режим был анонсирован в бете macOS 14. По мнению инсайдеров, если Apple выпустит такие обновления для iOS, тогда геймеры смогут повысить производительность мобильных устройств для игр: возможно, пользователи смогут увеличивать мощность процессора и снижать задержку Bluetooth, что важно при использовании наушников AirPods или Bluetooth-контроллеров во время игр.

При этом какой-либо подтверждающей эти предположения информации нет. Игровой режим может так и остаться эксклюзивом macOS и не появиться на iPhone и iPad.