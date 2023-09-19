В iOS 17 появилась защита от получения фото и видео с порно

В случае поступления порно алгоритм будет размывать фото и видео, а принять или отклонить такой контент останется за пользователем. Функция будет анализировать контент, который пользователь может получить в AirDrop, iMessage, FaceTime.

Новая функция доступна пользователям iPhone SE 2-го поколения, iPhone XR, iPhone XS и XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Для активации алгоритма в настройках нужно открыть меню «Конфиденциальность и безопасность», выбрать пункт «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». В открывшейся вкладке можно настроить перечень сервисов, в которых будет работать фильтр.