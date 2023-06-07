В iOS 17 появятся ежедневные кроссворды

Правда, доступна новая функция будет только для подписчиков News Plus. По мнению экспертов, появление кроссвордов может сделать данную подписку ещё более привлекательной, особенно для более пожилых пользователей.

Отметим, что на данный момент основными преимуществами News Plus являются доступ к цифровым версиям публикаций и аудиоверсиям некоторых статей.

Интересно, что добавление кроссвордов приведёт к еще большему соперничеству приложения Apple News с New York Times. Издание и так известна своими кроссвордами, к которым можно получить доступ как в основном приложении NYT, так и в приложении NYT Games.

При этом, как и в Apple News, полный кроссворд NYT доступен в этих приложениях только при наличии платной подписки.