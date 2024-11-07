В iOS 18.2 появится отображение оставшегося до конца зарядки времени

Функция называется BatteryIntelligence (Интеллектуальная работа с батареей) и является аналогом уже достаточно давно существующего мониторинга времени завершения зарядки на Android. Возможно, будут и настройки этого функционала на iOS: можно будет настраивать мониторинг оставшегося времени зарядки, например до 80%.

Релиз стабильной версии iOS 18.2 должен состояться в декабре. Но не исключено, что Apple по каким-либо причинам перенесёт или релиз, или внедрение нового функционала.