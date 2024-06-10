В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконок

В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконокИ смех, и грех
Apple официально представила новые функции на WWDC 2024. Они радикально меняют подход к пользовательскому интерфейсу iPhone.
Новая iOS 18 позволяет пользователям настраивать виджеты и иконки приложений, а также размещать их в любом месте на экране, обеспечивая максимальную гибкость и персонализацию.
Центр управления также получил значительное обновление, предлагая более интуитивное управление и дополнительные возможности настройки.
Эти нововведения приближают iOS к функциональности, уже знакомой пользователям Android, и делают интерфейс более гибким и адаптируемым к индивидуальным предпочтениям.
Правда, также возникают вопросы, что об этих инновациях скажут фанаты Apple, которые последние годы активно нападали на владельцев Android-смартфонов за точно такие же возможности.