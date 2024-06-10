В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконок

Apple официально представила новые функции на WWDC 2024. Они радикально меняют подход к пользовательскому интерфейсу iPhone.

Новая iOS 18 позволяет пользователям настраивать виджеты и иконки приложений, а также размещать их в любом месте на экране, обеспечивая максимальную гибкость и персонализацию.

Центр управления также получил значительное обновление, предлагая более интуитивное управление и дополнительные возможности настройки.