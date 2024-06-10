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Опубликовано 10 июня 2024, 20:25
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В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконок

И смех, и грех
Кастомизация иконок, виджетов, свободное размещение иконок — все это теперь возможно в iOS 18.
В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконок
© Apple

Apple официально представила новые функции на WWDC 2024. Они радикально меняют подход к пользовательскому интерфейсу iPhone.

Новая iOS 18 позволяет пользователям настраивать виджеты и иконки приложений, а также размещать их в любом месте на экране, обеспечивая максимальную гибкость и персонализацию.

Центр управления также получил значительное обновление, предлагая более интуитивное управление и дополнительные возможности настройки.

В iOS 18 появились кастомизация и свободное размещение иконок
© Apple

Эти нововведения приближают iOS к функциональности, уже знакомой пользователям Android, и делают интерфейс более гибким и адаптируемым к индивидуальным предпочтениям.

Правда, также возникают вопросы, что об этих инновациях скажут фанаты Apple, которые последние годы активно нападали на владельцев Android-смартфонов за точно такие же возможности.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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