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Сегодня 08:31

В iPhone 11 появится новый вспомогательный процессор

И он будет частью Apple A13
Согласно данным, полученным от инсайдера издания MacRumors, Apple планирует добавить в свои грядущие iPhone 2019 года новый сопроцессор R1. Вероятнее всего, он, как и прежние сопроцессоры серии M, будет частью чипа Apple A13.

Главная отличительная черта новейшего R1 — его возможность работать с куда большим количеством различных датчиков, чем сопроцессор движения M. Данная “способность” крайне необходима в тех случаях, когда смартфон должен более точно определять свое местоположение и положение в пространстве. Также в R1 добавлены Bluetooth 5.1 и поддержка данных с камеры, включая захват движения объектов и оптическое отслеживание.

Напомним, что чип серии M, в свою очередь, объединяет данные с компаса, гироскопа, акселерометра, барометра и микрофонов.

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