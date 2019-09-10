В iPhone 11 появится новый вспомогательный процессор

Главная отличительная черта новейшего R1 — его возможность работать с куда большим количеством различных датчиков, чем сопроцессор движения M. Данная “способность” крайне необходима в тех случаях, когда смартфон должен более точно определять свое местоположение и положение в пространстве. Также в R1 добавлены Bluetooth 5.1 и поддержка данных с камеры, включая захват движения объектов и оптическое отслеживание.

Напомним, что чип серии M, в свою очередь, объединяет данные с компаса, гироскопа, акселерометра, барометра и микрофонов.