В iPhone 13 появилась новая функция для профилактики зависимости от гаджетов

Источник со ссылкой на интервью Кука изданию Bustle сообщает, что Apple всегда стремилась делать технику для людей, для удобства и пользы. Но неумеренное потребление информации, бессмысленное просматривание лент соцсетей обесценивает смартфон.

Поэтому в айфонах — источник не уточняет о какой линейке «яблок» идёт речь, вероятно, об iPhone 13 — появилась новая функция «Экранное время». С её помощью пользователи смогут понять, как часто и насколько долго они используют свои гаджеты на самом деле.

«Я всегда думал, что это технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда переживал за тех, кто слишком часто использует эти технологии», — подчеркнул глава Apple.