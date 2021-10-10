В iPhone 13 появилась новая функция для профилактики зависимости от гаджетов

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В iPhone 13 появилась новая функция для профилактики зависимости от гаджетовПо словам Тима Кука, гаджеты должны служить человеку, а не наоборот
Глава Apple Тим Кук рассказал о новой функции, призванной защитить пользователей айфонов от «смартфонной» зависимости.
Источник со ссылкой на интервью Кука изданию Bustle сообщает, что Apple всегда стремилась делать технику для людей, для удобства и пользы. Но неумеренное потребление информации, бессмысленное просматривание лент соцсетей обесценивает смартфон.
Поэтому в айфонах — источник не уточняет о какой линейке «яблок» идёт речь, вероятно, об iPhone 13 — появилась новая функция «Экранное время». С её помощью пользователи смогут понять, как часто и насколько долго они используют свои гаджеты на самом деле.
«Я всегда думал, что это технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда переживал за тех, кто слишком часто использует эти технологии», — подчеркнул глава Apple.