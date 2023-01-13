В iPhone 15 не будет физических кнопок громкости и питания: слух подтвердился опять

Куо подтвердил информацию, которую он озвучивал в октябре 2022 года, и сослался на одного из партнёров Apple в производственной цепочке айфонов в качестве источника достоверной информации. Инсайдер отметил, что физические кнопки будут заменены на сенсорные в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max.

Кнопки будут выполнены по технологии Taptic Engine, имитирующей вибрацию при нажатии на сенсорные кнопки будто на физические. Эта технология использовалась в сенсорном аналоге кнопки Home в iPhone 7 и iPhone 8. Производитель технологии — компания Cirrus Logic.

По мнению инсайдера, если эта технология понравится пользователям iPhone, производители Android-смартфонов тоже адаптируют свои устройства под использование Taptic Engine.