В iPhone 15 появилась полезная функция прямиком из компьютеров Apple

До этого момента, чтобы получить подобную информацию на iPhone, приходилось использовать неофициальные методы, такие как сторонние приложения или сложные аналитические запросы.

В новейших iPhone 15 эта информация доступна прямо в настройках устройства. Перейдя в раздел «Общие» и затем в «О телефоне», пользователи найдут новый раздел «Батарея».

Здесь, помимо количества циклов зарядки, также указаны дата производства батареи и дата её первого использования.

Данная функция является ценным дополнением к уже существующим метрикам состояния батареи, таким как «Максимальная ёмкость». Она позволяет более точно определить состояние аккумулятора, особенно для тех, кто активно использует свой смартфон.

Кроме того, в новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro представлена ещё одна функция, которая ограничивает зарядку батареи до 80%, чтобы продлить её срок службы.