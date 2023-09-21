В iPhone 15 появилась полезная функция прямиком из компьютеров Apple

В iPhone 15 появилась полезная функция прямиком из компьютеров AppleСтоит ли ждать её и на остальных моделях в виде софт-апдейта?
Владельцы нового iPhone 15 теперь могут узнать количество циклов зарядки своей батареи. Эта функция ранее была доступна только на ноутбуках MacBook.
До этого момента, чтобы получить подобную информацию на iPhone, приходилось использовать неофициальные методы, такие как сторонние приложения или сложные аналитические запросы.
В новейших iPhone 15 эта информация доступна прямо в настройках устройства. Перейдя в раздел «Общие» и затем в «О телефоне», пользователи найдут новый раздел «Батарея».
Здесь, помимо количества циклов зарядки, также указаны дата производства батареи и дата её первого использования.
Данная функция является ценным дополнением к уже существующим метрикам состояния батареи, таким как «Максимальная ёмкость». Она позволяет более точно определить состояние аккумулятора, особенно для тех, кто активно использует свой смартфон.
Кроме того, в новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro представлена ещё одна функция, которая ограничивает зарядку батареи до 80%, чтобы продлить её срок службы.