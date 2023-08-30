В iPhone 15 «вырез» Dynamic Island будет поддерживать отображение Google Карт

Мозер отметил, что функция всё ещё на этапе разработки, поэтому точно не известно, выпустят ли её разработчики к выходу iPhone 15. И если всё-таки смогут реализовать такой функционал, это, по словам обозревателя, станет настоящей инновацией, так как кардинально изменит пользовательский опыт.

Как именно будет работать этот функционал, не сообщается. Но по некоторой информации, Google Карты в реальном времени будут отображать информацию о расчётном времени прибытия в пункт назначения, передавать все детали в одном уведомлении, отображаемом в Dynamic Island. И для получения обновлённой информации не придётся постоянно разблокировать смартфон.

Этот же функционал появится и в Dynamic Island на iPhone 14 Pro и Pro Max. Отличие новой линейки в том, что Dynamic Island будет распространён не только на флагманы, но на все четыре модели iPhone 15.