В iPhone 17 Pro появится функция зарядки других устройств Apple от айфона

Благодаря реверсивной зарядке от iPhone можно будет заряжать AirPods, Apple Watch и, возможно, будущий MagSafe Battery Pack. Но необходимо соблюдение определённого условия: заряжаемые аппараты должны поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi.

В 2021 году Apple уже выпустила аккумуляторный блок MagSafe для iPhone 12 и более новых моделей, позволяющий iPhone заряжать другие устройства. Но с выпуском iPhone 15 в сентябре 2023 года, когда компания перешла на порт USB-C, функция беспроводной обратной зарядки была отменена.

Нынешняя утечка указывает на то, что Apple вновь тестирует функцию беспроводной обратной зарядки для iPhone 17 Pro. И если эта функция будет реализована, это даст пользователям возможность заряжать другие устройства Apple без необходимости подключать их к кабелю.