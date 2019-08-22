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В iPhone 7 обнаружили высокий уровень радиочастотного излучения

Но риска возникновения рака не обнаружено
Совсем недавно независимая лаборатория провела исследование, которое показало, что iPhone 7 испускает больше радиочастотного излучения, чем разрешено международными стандартами. Да и недавний iPhone X от Apple также ходит по краю.

Тесты были проведены по просьбе американского издания Chicago Tribune. При этом результаты исследования, несмотря на явные нарушения законов, не указали на какой-либо риск возникновения рака в результате использования iPhone 7 в течение длительного времени.

”Мы очень серьезно относимся к любым претензиям в сторону компаний, связанным с несоблюдением стандартов радиочастотного излучения. Также мы намерены получать на руки и тестировать телефоны, которые были подвержены критике, на соответствие правилам FCC”, — заявил пресс-секретарь агентства Нил Грейс.

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