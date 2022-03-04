В iPhone наконец-то появится фоторежим для профессионалов

Теперь же в сети появилась информация о том, что купертиновцы поменяли свою точку зрения. Об этом говорит появление свежего документа в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В нём описывается технология, которая позволит пользователям вручную управлять настройками камеры iPhone.

Так, например, можно будет выбрать, на какой конкретно объектив осуществляется съемка, а также настроить точные параметры.

На данный момент не совсем ясно, как далеко патент находится от серийного смартфона, Отметим лишь, что многие будущие функции ручного режима камеры уже сейчас имеются на Android-смартфонах.