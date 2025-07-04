В Испании полиция с подозрением относится к владельцам телефонов Pixel

Как оказалось, преступники и члены банд предпочитают использовать телефоны Pixel из-за поддержки GrapheneOS. Это прошивка для Pixel, отличающаяся «особенно надёжным и качественным шифрованием всего диска и метаданных — функцией безопасности, которую используют злоумышленники». GrapheneOS якобы обеспечивает конфиденциальность данных даже от Google.

Самые популярные «среди преступного элемента» — Pixel 8 и Pixel 9 «за невероятно мощную функцию защиты аппаратной памяти, реализованную в рамках перехода на новые процессорные ядра ARM V9». Причём преступники удаляют с Pixel камеры, GPS и микрофоны для снижения рисков слежки и опознания.

Для получения доступа к данным на телефонах подозреваемых полиция вынуждена использовать вредоносное ПО. Масштабы использования Pixel преступниками не уточняются, и Google пока ничего не прокомментировала.