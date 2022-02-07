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В каких странах появится 1 ТБ-версия грядущего Samsung Galaxy S22 Ultra

Как минимум в США её в ближайшее время не предвидится
Пока фанаты ждут анонса линейки Samsung Galaxy S22, в сети всплыла информация о том, что не все из них смогут купить максимальную версии Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ постоянной памяти.
В каких странах появится 1 ТБ-версия грядущего Samsung Galaxy S22 Ultra

Оказалось, что такой вариант смартфона будет доступен лишь на некоторых рынках. Если быть точнее, то Samsung готовит запуск данной версии лишь в Южной Корее и Китае. Ранее подобная информация уже всплывала, но тогда говорилось о европейском рынке.

Таким образом, по мнению инсайдеров, жители США не смогут приобрести 1 ТБ-версию Galaxy S22 Ultra. Но есть шанс, что со временем корейский IT-гигант всё же решится выпустить её и на территории Соединённых Штатов.

Напомним, что по последним данным, в основу Galaxy S22 Ultra лягут чипы Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, в зависимости от региона. При этом размер его Dynamic AMOLED 2X-дисплея составит 6,8-дюйма. Намечается также адаптивная частота обновления вплоть до 120 Гц.

Анонс линейки Galaxy S22 состоится уже 9 февраля.

Источник: Gizmochina
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