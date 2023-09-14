В каких странах продают самые дешёвые iPhone 15

Интересно, что цена новинки существенно различается в зависимости от страны. Например, в США покупатели обязаны уплатить налог с продаж, в то время как за границей этого делать не нужно. Туристы могут даже вернуть налог при покупке телефона в другой стране.

Краткий ответ: самое дешёвое предложение на iPhone 15 сейчас в Японии — всего за $763. За ним следуют Китай с ценой в $824 и Канада — $833.

Цены на iPhone 15 в разных странах были рассчитаны на основе официальных данных от Apple и учитывают возможность возврата налога для туристов. В США, например, с учётом налога с продаж, iPhone 15 будет стоить в среднем $875.

С другой стороны, Турция и Бразилия являются самыми дорогими странами для покупки iPhone 15 — цена там превышает $1800. Это связано с различными налогами, пошлинами и спросом на устройство в этих регионах.