В каких условиях смартфон может загореться или ударить током владельца

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, обычно удар током или возгорание происходят из-за «неродного» аккумулятора в смартфоне, что объясняется бедностью страны, где процветает подобное кустарное производство. Поэтому «умельцы», делающие неоригинальные ЗУ, надеются, что в гаджетах будет использоваться фирменный аккумулятор. Поэтому «неродные» зарядки опасны в силу несовместимости и какой-либо защиты.

В свою очередь, главный редактор сетевого издания Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что риски удара электричеством и возгорания несут даже оригинальные зарядные устройства. Один из факторов, обуславливающих такую опасность, — деформированный кабель. «Несмотря на то что зарядка смартфона передаёт на кабель не 3520 Вт, которые может выдать домашняя розетка, а 18-100 Вт, однако оголённый или перегнутый кабель может замкнуть контакты. В результате контроллер тока зарядного устройства "сходит с ума" и выдаёт ток, который может убить человека», — объяснил эксперт.

Ещё одной опасностью являются старые розетки с алюминиевой проводкой без заземления. При неисправном кабеле достаточно коснуться корпуса сломанного электрического прибора и ток может пройти через тело пользователя.

При этом Евгений Харитонов считает, что использование исправного смартфона на подзарядке скорее вредит гаджету. Во время работы на подзарядке устройство будет сильно греться и, как результат, снизится производительность.

Также Харитонов отметил, что ЗУ необязательно должно быть оригинальным. Сейчас можно приобрести зарядки стандарта GaN, в которых вместо кремния в основе используется нитрид галлия, «с защитой от коротких замыканий, негорящим пластиком корпуса, защитой от перегрева, перенапряжения, перегрузки и электростатики».

Но ЗУ не должно быть сделано на коленке. Это принципиальный момент в силу алгоритмов взаимодействия зарядного устройства, кабеля и смартфона.