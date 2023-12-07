В каких уже выпущенных смартфонах Xiaomi активирует поддержку Wi-Fi 7

В каких уже выпущенных смартфонах Xiaomi активирует поддержку Wi-Fi 7Список достаточно обширен
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг объявили через социальную сеть Weibo, что целый ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7.
Точные сроки обновления пока не озвучены, но уточнено, что это произойдет в «ближайшем будущем».
Среди моделей Xiaomi, которые получат доступ к Wi-Fi 7, находятся флагманские серии Xiaomi 13 и Xiaomi 14, а также складной смартфон MIX Fold 3.
Что же до бренда Redmi, нововведение станет доступно в современных флагманах: K60 Pro, K60 Pro Extreme, K70 и K70 Pro.
Вероятно, возможность использования Wi-Fi 7 была изначально деактивирована разработчиками, так как новый стандарт требует определенной аппаратной начинки.
Это также может объяснить, почему поддержку Wi-Fi 7 получат лишь ограниченное количество смартфонов.