В каком случае россияне могут вернуть деньги за неработающий гаджет

Так, например, у производителя нет другого варианта, кроме как обеспечить работу проданных в России гаджетов в течение всего срока службы. К таковым, в том числе, относятся фитнес-браслеты, смарт-часы и бытовые приборы.

При этом если компания-разработчик не обозначила срок службы гаджета, то он автоматически приравнивается к 10 годам. Действовать этот срок начинает с момента, как товар был передан потребителю.

Что же до возврата денег, то производитель обязан это сделать, если в работе проданного устройства был найден существенный недостаток в течение двух лет со дня его покупки. То же правило распространяется и на софт — в случае программным обеспечением таковым считается остановка его работы.

Выплатить средства в таком случае покупателю обязан либо продавец, либо производитель.