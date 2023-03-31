В какую цену Apple обойдётся новейшая перископная камера в iPhone 15 Ultra

Так, например, iPhone 15 и iPhone 15 Plus смогут похвастаться Dynamic Island, который ранее был эксклюзивной фишкой Pro-версий смартфонов Apple.

А iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra, в свою очередь, будут оснащены новой 10-кратной перископической камерой, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим 3-кратным телеобъективом.

По словам популярного аналитика Минг-Чи Куо, купертиновцы заплатят чуть менее 4 долларов за модуль перископической камеры компании Largan. К слову, это ниже, чем в среднем по отрасли — другие компании платят за такие же модули от 4,5 до 5 долларов.

Отметим, что помимо перископической камеры, вокруг серии iPhone 15 ходят и другие интересные слухи. Например, девайсам приписывают полностью титановую сборку и отказ от «заедающих» аппаратных кнопок в пользу ёмкостных клавиш с обратной связью.