В какую сумму обойдется ремонт Xiaomi Redmi Turbo 4

Стоимость ремонта выглядит следующим образом. Замена экрана обойдётся в 450 юаней, что эквивалентно примерно $63, а батареи — в 119 юаней (около $17).

Задняя крышка стоит 100 юаней ($14). Основная плата, в зависимости от конфигурации памяти, оценивается в 1400–1760 юаней. Замена фронтальной камеры обойдётся в 35 юаней ($5), динамика — в 15 юаней ($2), а платы субмодуля — в 50 юаней ($7).

Напомним, что Redmi Turbo 4 оснащён 6.67-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Dimensity 8400-Ultra и аккумулятором ёмкостью 6550 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки.

Устройство также отличается повышенной устойчивостью к воде и пыли (IP66–IP69) и поддержкой современных технологий, таких как двойной GPS, NFC и динамические фотографии.