В камерах iPhone 17 Pro и iPhone Air нашли первые глюки камеры еще до релиза

Журналист CNN Underscored Генри Кейси заметил проблему во время тестирования iPhone Air на концерте. По его словам, примерно каждое десятое фото содержало «маленькие чёрные квадраты или затемнённые участки», особенно заметные при съёмке ярких LED-экранов.

Apple подтвердила существование ошибки и пояснила, что она проявляется в «крайне редких случаях, когда светодиодный дисплей очень яркий и светит прямо в камеру». Компания заверила, что уже подготовила исправление и выпустит его в одном из ближайших обновлений iOS.