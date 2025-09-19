Телефоны
Опубликовано 19 сентября 2025, 09:15
В камерах iPhone 17 Pro и iPhone Air нашли первые глюки камеры еще до релиза

Накаунне старта продаж iPhone 17 Pro и iPhone Air в их камерах обнаружили первый баг.
© MacRumors

Журналист CNN Underscored Генри Кейси заметил проблему во время тестирования iPhone Air на концерте. По его словам, примерно каждое десятое фото содержало «маленькие чёрные квадраты или затемнённые участки», особенно заметные при съёмке ярких LED-экранов.

Apple подтвердила существование ошибки и пояснила, что она проявляется в «крайне редких случаях, когда светодиодный дисплей очень яркий и светит прямо в камеру». Компания заверила, что уже подготовила исправление и выпустит его в одном из ближайших обновлений iOS.

© MacRumors

Хотя точная дата выхода патча пока не названа, эксперты предполагают, что обновление появится вскоре после релиза новых моделей, намеченного на 19 сентября.

Таким образом, первые владельцы iPhone 17 Pro и iPhone Air могут столкнуться с багом, но решение уже находится в разработке.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
