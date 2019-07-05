В камере Google Pixel появится режим “перемотки времени”

Google Camera 6,3 досталась команде APK Insight эксклюзивно, так что они первые в мире, кто смог расковырять последнюю версию приложения камеры для линейки Pixel. Так, команда оказалась первой, кто поведал о новой функции, которая вероятнее всего появится вместе с Google Pixel 4 — так называемый режим McFly. Помимо очевидной отсылки к фильму “Назад в будущее” и “перемотке” времени, код дает нам представление о возможной новой функции в Google Camera — записи видео для дальнейшего воспроизведения в обратном порядке. Скорее всего “McFly” — это рабочее название и во время релиза функция будет называться иначе. Такое Google уже проворачивала с режимом “Таймлапс”, который изначально назывался режимом гепарда.