В кинотеатрах России вышел фильм, полностью снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra

Снять фильм на смартфон – это, безусловно, смелый вызов, прежде всего самому себе. Мне было интересно исследовать потенциальные возможности использования смартфона как полноценной камеры для съемок коммерческого зрительского кино. И результат, честно говоря, превзошел ожидания. Изображение более чем достойное. Для таких независимых студий, как моя, такое открытие, безусловно, дает конкурентное преимущество, ведь съемка на смартфон существенно снижает затраты на производство, в первую очередь за счет ускорения процесса съемок.