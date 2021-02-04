В кинотеатрах России вышел фильм, полностью снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra
Речь идёт о фильме «Дважды два», который является не короткометражной работой (коих на том же YouTube полно), а полноценным полнометражной картиной. По данным пресс-службы корейской компании, фильм снимали в августе 2020 года в Москве. Благодаря мобильности камеры смартфона, проект успели отснять за 7 рабочих смен.
Снять фильм на смартфон – это, безусловно, смелый вызов, прежде всего самому себе. Мне было интересно исследовать потенциальные возможности использования смартфона как полноценной камеры для съемок коммерческого зрительского кино. И результат, честно говоря, превзошел ожидания. Изображение более чем достойное. Для таких независимых студий, как моя, такое открытие, безусловно, дает конкурентное преимущество, ведь съемка на смартфон существенно снижает затраты на производство, в первую очередь за счет ускорения процесса съемок.