В Китае Apple запретила пересылку файлов между iPhone из-за протестующих

22:17, 10 ноября 2022
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В Китае Apple запретила пересылку файлов между iPhone из-за протестующихНо ограничение могут распространить по всему миру
Как стало известно, в iPhone, купленных на материковом Китае появилось ограничение работы функции AirDrop. Теперь владельцы айфонов не смогут отправлять любые данные и файлы людям не из контактов чаще чем один раз в 10 минут.
Ограничение появилось с выходом iOS 16.1.1 и обкатывается пока толко на устройствах для китайского рынка. Ограничение работы AirDrop связано не с программной, а с аппаратной частью iPhone, значит, реализовано оно только на китайских смартфонах. По информации, Apple намерена распространить ограничение на айфоны по всему миру.
Отмечается, что ограничен AirDrop был на фоне протестов в Китае. Как раз для быстрого оповещения и обмена данными среди оппозиционеров и протестующих функция и использовалась.