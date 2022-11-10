В Китае Apple запретила пересылку файлов между iPhone из-за протестующих

Ограничение появилось с выходом iOS 16.1.1 и обкатывается пока толко на устройствах для китайского рынка. Ограничение работы AirDrop связано не с программной, а с аппаратной частью iPhone, значит, реализовано оно только на китайских смартфонах. По информации, Apple намерена распространить ограничение на айфоны по всему миру.

Отмечается, что ограничен AirDrop был на фоне протестов в Китае. Как раз для быстрого оповещения и обмена данными среди оппозиционеров и протестующих функция и использовалась.