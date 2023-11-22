В Китае энтузиаст ради игр встроил в iPhone 15 Pro испарительную камеру

21:00, 22 ноября 2023
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В Китае энтузиаст ради игр встроил в iPhone 15 Pro испарительную камеруСистема охлаждения стала на 10% эффективнее
Китайский инсайдер Revegnus в своём аккаунте в соцсети Х опубликовал фото модифицированного iPhone 15 Pro с испарительной камерой, которую сделал неназванный умелец.
По его словам, испарительная камера охлаждает смартфон на 10% эффективнее по сравнению со штатной системой охлаждения при использовании ресурсоёмких приложений и игр. В связи с этим Revegnus показал и результаты тестов.
iPhone 15 Pro набрал больше баллов в тестах 3DMark Solar Bar Unlimited и AnTuTu. Также удалось решить проблемы, возникающие при запуске игры Genshin Impact. На iPhone 15 Pro с испарительной камерой игра идёт без зависаний и выдаёт стабильные 60 кадров в секунду.
Источник:Wccftech.com
Автор:Андрей КадуковТеги: