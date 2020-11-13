В Китае изобрели способный увеличиваться в размерах смартфон

По задумке, смартфон получит гибкий экран, который можно будет вытягивать из корпуса. Благодаря этой особенности пользователи смогут в любой момент увеличить полезную площадь, что может быть удобно для просмотра контента или игр.

Согласно опубликованным схематическим изображениям, в сложенном виде смартфон будет иметь квадратный форм-фактор. Судя по тому, что на передней панеле нет выреза под селфи-камеру можно предположить, что она будет встроенная в экран или же расположена за ним. На задней панели, в свою очередь расположилась основная камера. На данный момент данные о технических особенностях подобного устройства не сообщаются.