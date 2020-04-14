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В Китае начали маскировать iPhone X под Xiaomi Mi 8
Правда, не до конца понятно, с какой целью
В сети появилось достаточно интересное видео, демонстрирующее, что не только владельцы китайских смартфонов стараются изменить внешний вид своих смартфонов. Так, судя по всему, в Китае начали маскировать iPhone X под Xiaomi Mi 8.
По крайней мере именно это можно увидеть, если взглянуть на свежий пост популярного интернет-инсайдера Xiaomishka, который не раз делился с публикой самыми интересными утечками из Китая. На видео, опубликованным им, видно, как человек держит в руках смартфон, крайне сильно напоминающий флагман 2018 года от Xiaomi — Xiaomi Mi 8 — но стоило ему снять наклейку, как стало понятно, что это был замаскированный iPhone X.
Не до конца понятно, чем руководствуются китайцы, делающий из премиального iPhone более доступный флагман Xiaomi. Комментаторы, например, углядели в этом проявление патриотичности среди жителей Поднебесной, особенно на фоне известий о санкциях, введенных США против местного техногиганта Huawei.