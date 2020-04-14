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Сегодня 08:19

В Китае начали маскировать iPhone X под Xiaomi Mi 8

Правда, не до конца понятно, с какой целью
В сети появилось достаточно интересное видео, демонстрирующее, что не только владельцы китайских смартфонов стараются изменить внешний вид своих смартфонов. Так, судя по всему, в Китае начали маскировать iPhone X под Xiaomi Mi 8.

По крайней мере именно это можно увидеть, если взглянуть на свежий пост популярного интернет-инсайдера Xiaomishka, который не раз делился с публикой самыми интересными утечками из Китая. На видео, опубликованным им, видно, как человек держит в руках смартфон, крайне сильно напоминающий флагман 2018 года от Xiaomi — Xiaomi Mi 8 — но стоило ему снять наклейку, как стало понятно, что это был замаскированный iPhone X.

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iPhone X

Не до конца понятно, чем руководствуются китайцы, делающий из премиального iPhone более доступный флагман Xiaomi. Комментаторы, например, углядели в этом проявление патриотичности среди жителей Поднебесной, особенно на фоне известий о санкциях, введенных США против местного техногиганта Huawei.

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