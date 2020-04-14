В Китае начали маскировать iPhone X под Xiaomi Mi 8

По крайней мере именно это можно увидеть, если взглянуть на свежий пост популярного интернет-инсайдера Xiaomishka, который не раз делился с публикой самыми интересными утечками из Китая. На видео, опубликованным им, видно, как человек держит в руках смартфон, крайне сильно напоминающий флагман 2018 года от Xiaomi — Xiaomi Mi 8 — но стоило ему снять наклейку, как стало понятно, что это был замаскированный iPhone X.