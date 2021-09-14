В Китае начали вызывать на допросы любителей читать зарубежные СМИ

Как пишет издание Financial Times, Министерство безопасности не навязывает, а только рекомендует приложение к установке. Зато на местном уровне приложение заставляют устанавливать. Без него, по сообщениям источника, порой нельзя оформить социальные пособия, какие-либо текущие документы и даже паспорт. Суть приложения – в его шпионаже за людьми: с него уходят данные о посещении пользователем сайтов, особенно западных ресурсов, внесённых в реестр запрещённых. По словам многих пользователей, сразу после посещения каких-либо западных сайтов, их вызывали на допрос в полицию и интересовались связями за рубежом или начинали навязчиво названивать.

Как отмечается, это приложение, по официальным данным, скачало порядка 200 млн граждан.