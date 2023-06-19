В Китае начались продажи Motorola Razr 40 — самого дешёвого складного смартфона в мире

Отличительной особенностью новинки, помимо интересного «железа», стала низкая цена. Так, на данный момент Razr 40 является самым дешёвым смартфоном с гибким дисплеем на рынке.

Корпус устройства выполнен из высокопрочного алюминия 7-й серии, а задняя панель из силиконовой кожи. Внешний OLED-экран смартфон имеет размер 1,47 дюйма и встроен в заднюю панель.

Основной экран — это 6,9-дюймовый адаптивный LTPO-дисплей с высокой частотой обновления и поддержкой HDR10+.

В основе Moto Razr 40 лежит среднебюджетный процессора Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm. В продаже есть несколько вариантов устройства: 8/128 ГБ за 47 тыс рублей, 8/256 ГБ за 50,5 тыс рублей и 12/256 ГБ за 55 тыс рублей.