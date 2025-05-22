В Китае нашли «кладбище» украденных iPhone — туда стекались гаджеты со всего мира

Сюда поступают устройства, украденные в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке — зачастую в течение недели после кражи. Официально здание носит название Feiyang Times и в нём работают мастерские по ремонту и продаже смартфонов.

Однако, по свидетельствам пострадавших и обсуждениям на форумах Apple, четвёртый этаж здания специализируется на продаже подержанных iPhone, часть из которых — краденые. Устройства туда попадают даже в заблокированном состоянии: на запчасти спрос высокий, а самих покупателей не волнует происхождение телефонов.

Так, лондонец Сэм Амрани смог отследить свой iPhone 15 Pro, вырванный у него на улице, до самого Шэньчжэня. Телефон прошёл через несколько адресов в Лондоне, затем оказался в Гонконге, а позже — в том самом здании в Китае.

Некоторым владельцам заблокированных iPhone злоумышленники даже пишут через iMessage, уговаривая снять блокировку, угрожая продажей материнской платы и «угрозой безопасности» личных данных.

Это — блеф: данные с заблокированного устройства недоступны, но для неискушённых пользователей сообщение может выглядеть убедительно. Apple ситуацию пока не прокомментировала.