В Китае обнаружилась особо мощная версия Huawei Mate 30

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовали документацию на смартфоны серии Mate 30. Компания Huawei уже анонсировала их и сейчас раскрываются подробности о региональных версиях.
В Европе модели Mate 30 и Mate 30 Pro были представлены в версиях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти соответственно. Отдельно Huawei анонсировала модель люксового уровня дороже двух тысяч евро Huawei Mate 30 RS Porsche Design в комплектации 12+512 ГБ.
В Китае покупателям предложат более разнообразный модельный ряд. Как Mate 30, так и Mate 30 Pro, получат версии не только 8+128 или 8+256 ГБ, но и упрощённую 6+128 ГБ, а также топовую 12+512 ГБ.
Точные сроки начала продаж пока не объявлены ни для одного региона.