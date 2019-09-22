В Китае обнаружилась особо мощная версия Huawei Mate 30

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовали документацию на смартфоны серии Mate 30. Компания Huawei уже анонсировала их и сейчас раскрываются подробности о региональных версиях.

В Европе модели Mate 30 и Mate 30 Pro были представлены в версиях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти соответственно. Отдельно Huawei анонсировала модель люксового уровня дороже двух тысяч евро Huawei Mate 30 RS Porsche Design в комплектации 12+512 ГБ.