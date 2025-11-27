В Китае отказались от производства ультратонких смартфонов

Все ссылаются на отраслевые источники, которые говорят, что как минимум Oppo, Xiaomi и Vivo уже так поступили. Это реакция производителей на крайне слабые продажи таких моделей, в частности, iPhone Air, неважную динамику показали и продажи Samsung Galaxy S25 Edge. Причём обе модели не китайских брендов, но, вероятно, именно китайские аналитики повлияли на решения.

Рыночные данные указывают на то, что продажи iPhone Air не оправдали ожиданий Apple. В результате ключевые поставщики остановили большинство производственных линий для этой модели, и в ближайшие недели ожидается полная остановка. Ну а Ситуация ещё ситуация с Galaxy S25 Edge, ещё больше усугубила прогнозы.

Основная проблема для китайских производителей заключается в разработке телефонов толщиной более 6 мм. Стремление к реализации такого форм-фактора ограничивает размещение критически важных компонентов, включая камеры и аккумуляторы, что создаёт значительные технические трудности.