В Китае посадили главу производителя смартфонов, который заражал устройства пользователей неудаляемым вирусом

Так, в период с декабря 2018 по октябрь 2019 года компании Beijing Baice Technology и Shenzhen Zhipu Technology успели установить трояны на десятки миллионов смартфонов Gionee, сообщает GSMArena. Shenzhen Zhipu Technology является внутренним подразделение Shenzhen Gionee Communication Equipment - компании, продающей смартфоны бренда. Что самое неприятное во всей этой истории, так это невозможность удалить вредоносной ПО - даже после сброса устройств к заводским настройкам, через какое-то время оно снова появлялось на устройстве.

По итогу суд приговорил главу Shenzhen Zhipu Technology Ксю Ли к тюремному заключению сроком на три с половиной года, а также выписал штраф в размере более 2 млн рублей.