В Китае появились фейковые сообщения о жалобах на плохую сборку iPhone 15 из Индии

В Китае появились фейковые сообщения о жалобах на плохую сборку iPhone 15 из ИндииВероятно, так пользователи видят свою борьбу
В китайских соцсетях, в частности, в одной из крупнейших, Weibo, появилось множество сообщений о якобы жалобах европейцев на плохое качество сборки iPhone 15 из Индии. Серия iPhone 15 — первое поколение продукции Apple, собранной одновременно в Китае и Индии.
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Видимо, такое положение дел не устроило китайских поклонников «яблочной» продукции, и в соцсетях начали откровенно дискредитировать индийскую сборку. Но все истории о якобы плохих айфонах, на которые жалуются европейские покупатели и предпочитают китайскую сборку, оказались выдумкой.
Отмечается, что в своё время самим китайцам понадобилось много лет, чтобы избавиться от стереотипа, из-за которого метка «сделано в Китае» считалась признаком плохого качества и ширпотреба.
Эти антииндийские настроения свидетельствуют о некоторой неуверенности в том, как долго это продлится», — отмечено в материале Bloomberg.