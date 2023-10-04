В Китае появились фейковые сообщения о жалобах на плохую сборку iPhone 15 из Индии

Видимо, такое положение дел не устроило китайских поклонников «яблочной» продукции, и в соцсетях начали откровенно дискредитировать индийскую сборку. Но все истории о якобы плохих айфонах, на которые жалуются европейские покупатели и предпочитают китайскую сборку, оказались выдумкой.

Отмечается, что в своё время самим китайцам понадобилось много лет, чтобы избавиться от стереотипа, из-за которого метка «сделано в Китае» считалась признаком плохого качества и ширпотреба.

Эти антииндийские настроения свидетельствуют о некоторой неуверенности в том, как долго это продлится», — отмечено в материале Bloomberg.