В Китае представили смартфон realme 14 Pro+

Основная камера получила три модуля: главный сенсор Sony IMX896 на 50 МП, перископный телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным увеличением и ультраширокоугольный объектив на 8 МП. Основной сенсор имеет размер 1/1,56 дюйма. Фронтальная камера оснащена сенсором на 32 МП. Камера работает на основе системы HYPERIMAGE+, которая значительно улучшает качество снимков. Например, телеобъектив сохраняет четкость изображения даже при увеличении до 30x.

Realme 14 Pro+ получил плоский 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, яркостью до 1500 нит и узкими рамками. Устройство работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, который на 15% быстрее в одноядерных и на 12% — в многоядерных задачах по сравнению с предыдущим поколением.

Смартфон также поддерживает игры на уровне 120 FPS с контролем температуры благодаря системе охлаждения VC площадью 6000 мм². За автономность отвечает батарея на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Половина заряда достигается всего за 24 минуты, а полного заряда хватит на 16,6 часов просмотра видео. Несмотря на высокую емкость, корпус смартфона имеет толщину всего 7,99 мм.

Realme 14 Pro+ защищен по стандартам IP68 и IP69. Устройство работает на Android 15 с оболочкой realme UI 6.0 и поддерживает функционал, аналогичный Dynamic Island от Apple.

Смартфон доступен в сером и белом цветах. Стоимость версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранения составляет 2599 юаней (~355 долларов), а модель с 12 ГБ/512 ГБ обойдется в 2799 юаней (~380 долларов).