В Китае раскрыли внешний вид нового складного смартфона Honor Magic VS

В Китае раскрыли внешний вид нового складного смартфона Honor Magic VSВыглядит знакомо, но не без новых фишек
Чуть больше, чем через неделю, Honor проведёт масштабную презентацию. На ней будет представлено как минимум две новинки — флагманский Honor 80 и свежий складной смартфон Magic VS.
И вот, китайский производитель опубликовал в Сети официальные изображения второй модели. Судя по ним, Honor Magic VS будет напоминать прошлые подобные устройство бренда. При этом стоит отметить интересный узор на задней панели девайса.
Популярный инсайдер Digital Chat Station ранее рассказал, что в основу устройства ляжет флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом питать девайс будет двойной аккумулятор: на 2030 и 2870 мАч. Будет поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.
К сожалению, никакой информации о цене или цветовых вариантах Honor Magic VS производитель не опубликовал. Известно лишь, что анонсируют смартфон уже совсем скоро — 23 ноября.