В Китае раскрыли внешний вид нового складного смартфона Honor Magic VS

И вот, китайский производитель опубликовал в Сети официальные изображения второй модели. Судя по ним, Honor Magic VS будет напоминать прошлые подобные устройство бренда. При этом стоит отметить интересный узор на задней панели девайса.

Популярный инсайдер Digital Chat Station ранее рассказал, что в основу устройства ляжет флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом питать девайс будет двойной аккумулятор: на 2030 и 2870 мАч. Будет поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.