В Китае разрешили тестирование беспилотных такси без водителей

На первом этапе тестироваться будут по 10 автомобилей без водителя в технологическом парке, созданном правительством Пекина. Это станет шагом на пути к коммерческим услугам роботакси в столице.

Стоит отметить, что Baidu, получающая большую часть дохода от своей поисковой системы, в последние годы активно развивает технологии автономного вождения, стремясь к диверсификации.

Например, в 2022 году компания начала взимать плату за услуги своего роботакси Apollo Go и прогнозирует, что в конечном итоге поездка на подобном транспорте будет стоить примерно вдвое дешевле, чем на коммерческом автомобиле с водителем.

Что интересно, пока китайские техногиганты активно продвигают самодвижущиеся автомобили, их коллеги из США и Европы отступили от амбициозных графиков внедрения. Та же система полного автономного вождения Tesla требует присутствия человека за рулём, готового взять управление на себя. Причиной всему — нормативные акты и законы.