В Китае резко начал снижаться спрос на iPhone 15 из-за Huawei

Так, по данным Counterpoint Research, уже через 17 дней после начала продаж спрос на iPhone 15 снизился на 4,5% по сравнению с продажами iPhone 14 в 2022 году. Популярность Huawei Mate 60 Pro такова, что в Китае модель, вполне вероятно, разойдётся тиражом 5-6 млн штук.

Агентство Jefferies Securities представило отчёт, в котором указано, что Huawei Mate 60 Pro по объёму продаж лидирует по сравнению с iPhone 15. При этом снижение спроса на эти смартфоны Apple может достигать двузначных показателей.

Согласно отчёту CINNO Research, общий объём продаж продукции Apple в Китае в 2023 году составит 45,5 млн устройств — на 2% меньше, чем в 2022. Отмечается, что iPhone 15 уступает в продажах даже предыдущей модели iPhone 14. Снижение спроса зафиксировано на уровне 22% или на 2,9 млн единиц.