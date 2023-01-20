В Китае резко подешевели iPhone 14 всех моделей: компания пытается увеличить спрос

Известно, что цены снижены на всей территории Китая. В некоторых онлайн-магазинах цены снизились даже на 1000 юаней, или $150. Новые цены сохранятся, скорее всего, до Китайского Нового года, празднование которого начнётся 22 января.

В прошлом году аналитики прогнозировали сокращение продаж всей линейки iPhone 14 в первом квартале 2023 года до 47 млн единиц, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как раз по этой причине Apple и скорректировала цены.