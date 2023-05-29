В Китае сборщиков iPhone 15 начали завлекать бонусами в размере $500

По имеющимся данным, уже с сегодняшнего дня, 29 мая, будет увеличена сумма премии для новых сотрудников. Теперь она будет достигать максимального значения в $500 на человека.

Отметим, что ещё недавно, с 22 по 28 мая, предлагаемые премии составляли максимум $420 на человека. Таким образом, сумма вознаграждения увеличилась почти на $100.

Напомним, что анонс новеньких iPhone 15 ожидается уже в сентябре. Ожидается, что это будет первое поколение смартфонов бренда, в которых традиционный Lightning сменится на более универсальный USB-C.