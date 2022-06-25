В Китае создадут самую быструю в мире зарядку для смартфонов

Кто будет производителем пока не известно. Однако производство устройства мощностью 240 Вт, или 24 вольт и 10 ампер уже началось. Пользователи китайской соцсети Weibo, в которой появилась инсайдерская информация, считают, что производителем выступает компания Oppo, разработавшая технологию быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 240 Вт. Технология позволяет зарядить аккумулятор смартфона ёмкостью 4500 мАч от 0 до 100% всего за 9 минут.

Отмечается, что технологию протестировали только на прототипе смартфона, но когда быстрая зарядка нового поколения появится в коммерческих смартфонах, не известно.